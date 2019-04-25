На лютеранском кладбище организуют субботник

Правление Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие» приглашает на субботник, который пройдет 27 апреля с 10.00 до 12.00 на кладбище святой Регины в городе Всеволожске, на Румболовской горе.

Этому старейшему лютеранскому кладбищу Всеволожского района в прошлом году исполнилось 240 лет.

Организованный впервые три года назад ВИКО «Русское наследие» субботник стал традиционным и проводится совместно с приходом лютеранской церкви Св. Георгия в Колбино. Это место является древней страницей истории нашего города, поэтому его непременно надо сохранить и облагородить.