Молодежь Ленинградской области собралась на этнофорум в Дубровке

V Областной молодежный этнофорум-диалог «Наш дом» прошел 24 апреля в Дубровской школе. Сюда съехались молодежь и ветераны из разных уголков Ленинградской области. Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне и прошло под девизом «Мы выстояли, потому что были вместе».

Форум начался с экскурсии для гостей, в ходе которой они посетили музей «Невский пятачок» и возложили цветы к Часовне памяти. Затем участники делегации переместились в Дубровскую школу. Здесь прошло открытие выставки картин «Никто не забыт, ничто не забыто» творческого объединения художников Дома дружбы Ленинградской области «Этновзгляд». Ознакомиться с их работами можно было в фойе на втором этаже. Также открыли книжную выставку «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград», на которой были представлены книги из фондов Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.

Руководитель историко-этнографического центра «Этнотопонимия» при Доме дружбы Ленинградской области Петр Якубенков выступил с презентацией своей книги «Хранят селенья имена героев: иллюстрированный справочник имен защитников Отечества в топонимии Ленинградской области». В справочнике собрана краткая информация о воинах, фамилии которых носят улицы и населенные пункты. После этого началась череда выступлений с докладами. Большинство выступавших – школьники. Они рассказывали о представителях разных национальностей, героически проявивших себя во время войны. Завершилось мероприятие дискуссией на тему «Современные вызовы итогов Великой Отечественной войны».

Екатерина КОРОЛЕВА