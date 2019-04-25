Автопробег в ознаменование Победы объединил всеволожцев

Более 300 человек приняли участие в четырнадцатом автопробеге «Никто не забыт – ничто не забыто», посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором траурной патриотической акции, которая проходит ежегодно с 2006 года, выступает Законодательное собрание Ленинградской области. Автоколонна традиционно состоит из 30–40 транспортных единиц: автобусов, легковых автомобилей и мотоциклов. Стартует автопробег с Суворовского проспекта и завершается у памятника «Разорванное кольцо». Участники мероприятия заезжают на Пискаревское кладбище и к мемориалу «Румболовская гора». В рамках акции проходят митинги-реквиемы у мест боевой славы.

– Мы рады приветствовать региональных депутатов на таком важном и значимом мероприятии, – отметил заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Поляков. – Автопробег по Дороге жизни – это дань уважения героям, истории и традициям нашего края, области, страны. С Дороги жизни начался путь к освобождению Ленинграда и Победе. Сегодня на этом памятном месте мы думаем о нашем мирном будущем.

Депутат Законодательного собрания Александр Матвеев прочитал стихотворение писателя-фронтовика Бориса Кострова, погибшего на следующий день после победы – 10 мая. К собравшимся обратился также председатель Всеволожского районного Совета ветеранов Анатолий Калашников.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА