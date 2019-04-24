Юные всеволожцы успешно выступают на областном пасхальном фестивале детского творчества

В канун празднования Пасхи состоялось открытие и прошли отборочные туры фестиваля-конкурса детского творчества «Светлое Христово Воскресение».

По благословению и при поддержке епископа Выборгского и Приозерского Игнатия этот фестиваль уже не первый год организуется совместно с комитетом по образованию. А с этого года к организации фестиваля также подключился комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Теперь фестиваль приобретает статус областного.

Отборочный тур стартовал в Выборгской епархии на территории Выборгского Дома культуры. В номинации «Художественные работы» подведены первые итоги фестиваля-конкурса.

Победители отборочного тура – начинающие художники Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района:

Роман Виролайнен, «Вечный праздник» – 1 место в возрастной категории 7–11 лет;

Тимофей Чураев, «Светлое Воскресение» – 1 место в возрастной категории 12–17 лет.

Победители были отмечены ценными призами и получили возможность принять участие в финале фестиваля-конкурса.

Фото Антона ЛЯПИНА