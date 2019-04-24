Прокуратура принимает сообщения о незаконных свалках

Прокуратура Ленинградской области 25 апреля проведет прием граждан по вопросам нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления, их размещения, сбора и утилизации.

Граждане, инициативные группы граждан, юридические лица могут обратиться в органы прокуратуры с жалобами на действия или бездействия должностных лиц, не обеспечивающих законность при организации деятельности по обращению с отходами.

Письменные заявления, содержащие сведения для оперативного рассмотрения обращений, лучше подготовить заранее. С собой необходимо взять документы, удостоверяющие личность.

Всеволожская городская прокуратура проводит прием по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.