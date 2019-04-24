О православном приходе говорили на Токсовских чтениях

Токсовские чтения в этом году были посвящены местному православному приходу. 19 апреля общеобразовательная школа поселка распахнула двери для многочисленных гостей этого традиционного, уже пятого по счету мероприятия, которое благословил настоятель Собора св. Архистратига Михаила протоиерей Лев Нерода.

По замыслу организаторов, для участников чтений не устанавливается возрастной ценз: с докладами могут выступать как взрослые, так и дети, как ученые, так и не «обремененные» научными степенями люди, как гости из столицы, так и местные жители. Этот основополагающий принцип и на сей раз определил состав участников.

Галина Михайловна, кинорежиссер научно-популярного кино, сделала доклад «Судя по стихам, он человек православный» – о религиозной теме в творчестве Анатолия Иванена. Гостья из Хельсинки Мери-Хельга Мантере поведала слушателям о том, как живут православные в Финляндии. С исследованием «Рождение православной общины в Токсовской веси» выступил писатель-краевед Владимир Кудрявцев.

Опытом работы с детьми по теме «Основы православной культуры» в общеобразовательной и воскресной школах поделились Галина Иванова и Светлана Булатовская. Украшением мероприятия стало творческое выступление детей в рамках совместного проекта вокальной и театральной студий «Рождественское чудо» под руководством Марии Просвирниной и Светланы Герман.

На V Токсовских чтениях звучали стихи в исполнении взрослых и детей, награждались грамотами победители поэтического конкурса «Русь православная в творчестве русских поэтов».

Все материалы чтений войдут в очередной сборник. Он будет уже пятым по счету.

Соб. инф.