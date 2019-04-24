График работы МФЦ на майские праздники

Центры «Мои Документы» и офисы «МФЦ для бизнеса» в связи с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы будут работать по измененному графику.

30 апреля и 8 мая рабочий день сокращается на 1 час: центры будут принимать посетителей с 9.00 до 20.00, а офисы – с 9.00 до 17.00. Во всех центрах 1 и 9 мая – выходные дни, в офисах: 1–5 мая и 9–12 мая – выходные дни. В обычном режиме центры госуслуг будут работать 2 и 10 мая, а офисы «МФЦ для бизнеса» 6 и 13 мая.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива