Названы победители районного конкурса «Феерия»

XIII Районный конкурс хореографических и танцевальных коллективов «Феерия» 20 апреля прошел в структурном подразделении «Южный» ДШИ им. М.И. Глинки. В творческом состязании приняли участие более 100 детей из трех школ искусств Всеволожского района.

Исполнительское мастерство участников конкурса оценивало жюри под председательством заслуженного работника культуры, руководителя образцового коллектива «Радуга» Ирины Титовой.

В возрастной категории 7–8 лет первое место присуждено коллективу «Вдохновение» ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск («Полкис», «Маленькие дети», преподаватели Н.Л. Марущак, О.С. Самсоненко) и исполнителям из Сертоловской ДШИ (танец «Куколки», преподаватель Т.В. Бойко). Второе место – у коллектива «Феерия» из Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки (танец «Лягушата», преподаватель С.В. Миронова). Третье место – у коллектива «Грация» из Сертоловской ДШИ (танец «Домик поросят», преподаватель Т.В. Бойко) и Дубровского отделения ДШИ пос. им. Морозова за танец «Зажигай» (преподаватель А.А. Ульзетуева).

В возрастной категории 9–12 лет места распределились следующим образом: Первое место – у коллектива «Вдохновение» ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск («Китайский танец», преподаватели О.С. Самсоненко, Н.Л. Марущак). Второе место – у коллектива «Вдохновение» ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск (танец «Русский стиль», преподаватели О.С. Самсоненко, Н.Л. Марущак); ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова, Дубровское отделение (танец «Тарантелла», преподаватель А.А. Ульзетуева). Третье место – у коллектива «Грация», Сертоловская ДШИ (танец «А разве мы шумели», «Золотые рыбки», «Хитрые мышата», преподаватель Т.В. Бойко).

В возрастной категории 13 лет и старше третье место у ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова, Дубровское отделение (танец «Ивана Купала», преподаватель А.В. Ульзетуева).

Фото Антона ЛЯПИНА