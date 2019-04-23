Крестный ход перекроет дороги во Всеволожске

В связи с подготовкой и проведением Крестного хода 28 апреля с 12.00 до 13.30 будет ограничено движение автотранспорта по следующим направлениям:

— выезд с улицы Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни);

— по участку автомобильной дороги регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) от памятника «Полуторке» (10-й км ш. Дорога жизни) до пересечения с Колтушским шоссе;

— по Всеволожскому проспекту от пересечения с ул. Плоткина до пересечения с ул. Сергиевской;

— по участку автомобильной дороги регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск» (Колтушское ш.) от пересечения с ш. Дорога жизни до пересечения со Всеволожским пр.

Объехать процессию можно будет по региональной трассе «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» и местным улицам – Александровской, Евграфова, Новоладожской и Октябрьскому проспекту.

Дороги будут открыты сразу же после окончания Крестного хода.