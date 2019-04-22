Эстафета юных пожарных прошла на Юбилейной площади

Будущие пожарные и спасатели соревновались сегодня на Юбилейной площади города Всеволожска. Здесь проходила традиционная пожарно-спасательная эстафета среди учащихся школ Всеволожского района.

В соревнованиях приняли участие воспитанники десяти школ. Ребята на скорость надевали форму, разматывали пожарные шланги, быстро бегали и ловко обращались с огнетушителями. Ветеран пожарной охраны Всеволожского гарнизона Валерий Миклин рассказал, что целью мероприятия является ознакомление учеников с техникой, пожарно-техническим вооружением и оборудованием. А начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Сергей Сигарев отметил, что в скором времени ребята смогут отточить свои навыки на практике:

– Наступила сухая и теплая погода, а это значит, что на территории района могут возникать возгорания. Теперь благодаря учениям вы можете с легкостью потушить небольшой огонь и показать сверстникам, как это нужно правильно делать.

Впрочем, даже если настоящий огонь тушить не придется, без дела юные пожарные не останутся. Уже на этой неделе пройдет районная военно-спортивная игра «Зарница», одним из этапов которой является пожарная эстафета.

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ