Ленинградскую область убирают всем миром

В апреле в 47-м регионе начался сезон субботников. К жителям, вышедшем на уборку улиц и парков пригородных новостроек в Мурино, Кудрово и Буграх, присоединились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и другие чиновники.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, благодаря субботнику возле Муринской школы № 1 появилась новая зеленая зона. Саженцы клена, рябины и липы были высажены вдоль ручья. В Буграх от мусора и прошлогодней листвы убрали территорию и подкрасили стволы деревьев возле военного мемориала «Землянка». Кроме того, возле Кудровской школы № 1 и пешеходной зоны вдоль Безымянного ручья убрали листья, мусор и высадили деревья. Приобрести саженцы удалось благодаря финансированию со стороны строительных компаний, которые возводят жилье во Всеволожском районе.

– Сегодня мы убираем на территориях, о которых не раз сигнализировали местные жители. Это в основном «бесхозные» участки. Одновременно решаем с местными властями вопрос: кто дальше будет поддерживать порядок? В планах – принять участие в субботнике у мемориала «Разорванное кольцо», – написал на свой странице в социальной сети «ВКонтакте» Александр Дрозденко.

– В рамках месячника весенних субботников специалисты администрации Всеволожского района и сотрудники муниципальных предприятий выйдут на субботник во Всеволожске 26 апреля, – проинформировал своих подписчиков Андрей Низовский. – Уберем мусор в Румболовском парке, возле Школьного озера, возле ЗАГСа и еще по нескольким адресам.

Фото Антона ЛЯПИНА