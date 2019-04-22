Команда ингерманландских финнов выиграла межнациональный турнир по мини-футболу

В Сертолово 21 апреля состоялся IV Межнациональный традиционный молодежный турнир по мини-футболу «Вместе мы – Россия» на Кубок Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района.

В этом году участие в турнире приняли шесть команд, представлявших Казахстан, Узбекистан, Дагестан, Грузию, Таджикистан и ингерманландских финнов. Эмоции игроков временами просто зашкаливали, а одна из команд, слишком расстроившись, даже не стала ждать своего матча за 3–4 место.

Победителем турнира стала команда ингерманландских финнов «Ингрия», на втором месте команда «Сивух» (Дагестан), третье место заняла команда «Узбекистан». Кроме кубка турнира, медалей и грамоты районной администрации, команда-победитель была удостоена и Кубка Совета по межнациональному сотрудничеству. Лучшим бомбардиром турнира признан защитник этой же команды Вадим Тухватуллин. Остальные участники были награждены утешительными призами.

Елизавета БОРДИНА

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