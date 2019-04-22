Акция памяти к 33-й годовщине Чернобыльской катастрофы пройдет во Всеволожске

Администрация Всеволожского района, отдел культуры совместно с КДЦ «Южный» 26 апреля в 14.00 у памятника жертвам Чернобыля на Румболовской горе во Всеволожске проведут памятную акцию, посвященную 33-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах «Помни Чернобыль!»

В рамках мероприятия состоятся торжественная акция, панихида, возложение венков и цветов к памятнику «Помни Чернобыль!», награждение участников детского конкурса рисунка «Живи, Земля!»

В мероприятии примут участие делегации сельских и городских поселений, представители общественных организаций и объединений, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Всеволожского района, будет работать «полевая кухня».

Фото Антона КРУПНОВА из архива