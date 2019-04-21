Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?

Повод для встречи в пресс-клубе газеты – День местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. Тема эта очень многогранная, многослойная, в чем-то сложная, может быть, в какой-то мере даже непонятная нашим читателям. Поэтому для начала хотелось бы разъяснить, что представляет собой система местного самоуправления, для чего принят 131-­й Федеральный закон и как он реализуется на практике.

Гостями редакции на этот раз стали: Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, и Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района. С гостями беседовали главный редактор газеты Вера Алексеевна Туманова и её заместитель Нина Николаевна Устичева.

ВОПРОС. Известно, что 131­-ФЗ был принят в 2003 году, а только в 2006 году вступил в действие. Как изменилась за эти годы система местного самоуправления?

Л. БУРАК. Прошло достаточно времени с момента вступления в силу Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Несмотря на то, что в закон ежегодно вносятся многочисленные изменения, в том числе и концептуального характера, на сегодняшний день, я считаю, правовое регулирование местного самоуправления достаточно разработано и позволяет решать практически все возникающие вопросы. Важно то, что закон дает реальную возможность территориям самостоятельно определять организацию местного самоуправления в зависимости от особенностей конкретного муниципального образования.

ВОПРОС. Местное самоуправление предполагает, прежде всего, распоряжение муниципальной собственностью, формирование бюджета, собираемость налогов, обеспечение общественного порядка и очень много других функций, которые должны развиваться и совершенствоваться на местах. Раньше бюджет был один на весь район, а руководители поселений работали на правах завотделов администрации и ничего своего не было. Теперь появились свои депутаты, своя власть, бюджеты. Так это плюс или минус? Стала ли власть ближе к народу?

А. НИЗОВСКИЙ. Это реально живой закон, в который постоянно вносятся изменения. Права Лира Викторовна, он практически уже переписан. И он соответствует менталитету наших людей. У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Огромная по территории, с разной плотностью населения, с различными экономическими возможностями регионов и, конечно, уникальными проблемами. Как решать конкретные вопросы, на местах виднее.

Л. БУРАК. Муниципальный уровень власти и должен быть максимально приближен к людям. На мой взгляд, сегодняшняя власть на местах стала более эффективной и оперативной, а у граждан появилось больше реальных возможностей влиять на происходящие процессы на территории проживания и принимать в них активное участие. Сейчас много различных механизмов вовлечения населения в решение вопросов местного значения. Это и участие в реализации закона о старостах в деревнях и об инициативных комиссиях в административных центрах, где жители не только предлагают различные проекты, но и отслеживают ход его реализации, а также осуществляют приемку выполненных работ, то есть полностью сопровождают процесс. Также хочу отметить активное участие граждан в федеральном проекте по формированию комфортной городской среды, когда люди разного возраста, включая даже школьников, выбирали те проекты, которые они хотели видеть реализованными. Благодаря такому активному участию наших жителей действительно формируется достойная среда для жизни, и что самое главное, – это бережное отношение людей к своему двору, улице и населенному пункту в целом. И очень важно, чтобы со стороны власти было желание откликнуться на инициативы людей, услышать их предложения и помочь их осуществить.

А. НИЗОВСКИЙ. Есть разные аспекты близости – общение лицом к лицу или на расстоянии: на уровне документов, писем, электронных средств связи. Стала ли власть ближе к людям, наверное, лучше спросить у самих жителей. Это, может быть, не совсем относится к 131-­му закону, но контакты, как таковые, перешли на новый уровень в связи с развитием соцсетей. В первую очередь – по скорости реакции. Хороший пример – Инстаграм губернатора Ленинградской области. Личное обращение в письменном виде по закону рассматривается 30 дней, а через соцсети это работает гораздо быстрее: от часа до 2 – 4 дней. И гражданин получает пусть и не официальный, но подчас достаточный по своей информативности ответ или разъяснение той ситуации, решения которой человек ждет именно сейчас, а не через месяц. Мы, как и Александр Юрьевич, тоже создали группы в социальных сетях, где получаем информацию, которую отрабатываем по возможности быстро. Отмечу – не каждый может позволить такой уровень общения, который есть у нашего губернатора, – это, наверное, один из эталонных вариантов на всю РФ, когда у руководителя есть такое средство обратной связи. Это и большой труд и, конечно, уровень компетентности.

Л. БУРАК. Безусловно, соцсети играют свою роль. С каждым годом уменьшается количество обращений в комитет по вопросам местного значения. Это значит, что население стало получать реальную помощь в решении своих проблем от органов местного самоуправления напрямую. И неважно, каким путем была донесена до власти эта проблема, самое главное, чтобы она была устранена. Конечно, помимо получения информации из Интернета, представителям органов местного самоуправления не стоит игнорировать неформального общения с жителями в виде проведения личных приемов, встреч с населением и иных форм открытого диалога. Люди должны видеть заинтересованность власти в решении насущных вопросов.

ВОПРОС. Хотелось бы также услышать, чем закончилось народное голосование в рамках общественной инициативы по организации комфортной среды?

А. НИЗОВСКИЙ. Участие в федеральной программе «Комфортная городская среда» – народный проект. Для нас неожиданностей не было. Потому что мы понимали, какие из площадок наиболее востребованы – у нас таких четыре пространства, которые были реализованы по этой программе: застройка малыми архитектурными формами, благоустройство во Всеволожске. Это и Юбилейная площадь, и Алексеевский парк, и площадка для отдыха в микрорайоне Южный.

Если говорить про другую акцию – народное бюджетирование, то для себя мы понимали, что есть бюджет города, знаем, где какую трубу надо менять, какую разбитую дорогу ремонтировать. Об этом не надо спрашивать людей. Другое дело – объекты видимые, бросающиеся в глаза. На 15 миллионов рублей, которые администрация попросила самих жителям распределить, решить, что для них важнее, будут реализованы именно такие проекты. Конечно же, поступило очень много предложений. Сейчас идёт активная финальная стадия, что же выбрать. Главное, мы увидели большую активность населения. Было предусмотрено 20 членов комиссии и 20 запасных – думали не все будут ходить на встречи, семинары. Так нет – ходили все сорок! Это говорит о том, что такая инициатива действительно востребована. Дай Бог, чтобы с бюджетом было все в порядке, тогда и эту сумму с каждым годом будем только увеличивать! Можно сказать, это в своем роде тоже местное само­управление, и оно показывает связку власти с жителями.

ВОПРОС. Всеволожский район очень разный. Есть города Кудрово, Мурино, а есть маленькие деревни. Насколько система МСУ гибкая для того, чтобы предоставить гражданам возможность реализации своего желания общаться с властью именно в разных географических аспектах, начиная от села, где есть староста, и заканчивая новыми городами? Приезжают новосёлы, которые готовы стать жителями нашего края. Как они объединяются? Какие у них есть возможности для реализации своих идей и возможности общения с властными структурами?

Л. БУРАК. Конечно, органы МСУ выстраивают свою работу вне зависимости от географической принадлежности жителей. Местная власть должна решать вопросы местного значения как в деревне, так и в городе. Если говорить про региональный аспект, то для поддержки местных инициатив граждан в деревнях и поселках был принят закон о старостах, а позднее и у жителей поселков и городов, являющихся административными центрами поселений, появилась возможность взаимодействовать с органами местного самоуправления в рамках реализации данного закона. Таким образом эти законы направлены и на сельских, и на городских жителей.

Если говорить про города Кудрово и Мурино, то им целесообразней создавать территориальное общественное самоуправление и направлять своих представителей в инициативные комиссии, которые созданы в рамках вышеназванного областного закона. На всю область выделяется 460 млн рублей на реализацию этих двух законов. Всеволожский район активно участвует в поддержке инициатив граждан, и в этом году району будет выделено из бюджета субъекта порядка 36 млн рублей.

ВОПРОС. Кстати, у нас появился уникальный инструмент – Совет новостроек Всеволожского района.

Л. БУРАК. Всеволожский район – самый густонаселенный в России. И такая активность в строительстве жилья просматривается в большинстве своем только во Всеволожском районе. Поэтому для более предметного обсуждения и оперативного решения актуальных вопросов по инициативе нашего губернатора был создан Совет новостроек, который уже доказал свою эффективность. Во всех других районах области такой необходимости пока нет.

ВОПРОС. У нас в районе появляются новые города. А укрупняются ли территории в других районах области?

Л. БУРАК. У нас сейчас идет объединение поселений в Волосовском районе: вместо 16 поселений станет шесть, Бокситогорский и Лужский районы также пошли по пути укрупнения поселений. Но это не значит, что власть удаляется от народа. В упраздненных муниципальных образованиях будут созданы территориальные подразделения. Поэтому близость к органам местного самоуправления не утратится. Преобразовались у нас Кудрово и Мурино, но ведь администрация осталась та же. Самое главное, при любых преобразованиях, чтобы не были затронуты интересы нашего населения.

ВОПРОС. Вернемся к возможности передачи полномочий, раз уж мы затронули интересную ситуацию. Андрей Александрович, город Всеволожск практически передал почти все свои полномочия району, многие поселения также передают полномочия по разным видам деятельности от своих поселений, чтобы этими вопросами занимался район. Какой от этого эффект?

А. НИЗОВСКИЙ. Тем самым поселения экономят собственные деньги, при этом зная, что в районе это сделают более профессионально, – здесь есть кадры и возможности и опыт.

Теперь про объединение администраций района и райцентра. За последний год я не слышал ни одного упрека от городских депутатов, что этого не нужно было делать. На начальном этапе было сложно, но теперь уже дела говорят за то, что решение было правильным. Дороги во Всеволожске активно ремонтируем, здесь задействованы бюджетные средства района. Благодаря тому, что город передал большинство полномочий районной администрации, и в правительстве области по-иному относятся к нашему району: он стал стабильнее, у Всеволожска появилось больше перспектив.

Выделены средства для строительства бассейна на Дороге жизни, проектируем ледовую арену, нам передано здание для Школы олимпийского резерва в Приютино, которая сейчас успешно функционирует. Молодежную политику убрали из города и замкнули ее на районный уровень. Мы очень много отремонтировали трасс и труб теплосетей и водоснабжения, приобрели современную технику, которая трудится в ЖКХ. Те результаты, которые мы за полтора года получили, видны людям. И ещё плюс, конечно, экономия денежных средств и сокращение кадров.

Или другие примеры. 11 апреля депутаты приняли на районный уровень осуществление полномочий на текущий, 2019 год по обеспечению проживающих в городе Сертолово и нуждающихся в жилье граждан в части реализации жилищных программ. Дубровское городское поселение поделится с районом полномочиями по признанию жилых помещений пригодными или непригодными для проживания, многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу. А с Романовским сельским поселением администрация района разделит часть полномочий, принимаемых в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Разные передают полномочия, в том числе и по исполнению бюджета, и в сфере культуры, и земельные. Один из примеров по земле. Был принят областной закон о передаче полномочий по распоряжению земельными участками на уровень городских поселений. Некоторые из поселений их вернули обратно. Это Заневка, Токсово, которые поняли, что у них нет специалистов. Район принимает полномочия поселений, потому что у нас наработанный штат юристов, специалистов, которые могут принять компетентное решение в той или иной области. Это абсолютно закономерно, да и бюджет района не сравним с бюджетами любого из муниципальных поселений.

Л. БУРАК. В Лодейнопольском районе с этого года все поселения передали свои полномочия на уровень района. Нет, они не объединились, администрации как юрлицо существуют, там просто сократили штат специалистов. Этот район у нас пилотный с точки зрения передачи всех административных полномочий. Пока жалобы от населения ни в администрацию Лодейнопольского района, ни в наш комитет не поступали. По истечении года проведем анализ, если опыт будет признан успешным, то он может быть растиражирован и на другие районы.

ВОПРОС. Всеволожскому району это не грозит? Ведь поселения у нас самодостаточные, практически все.

А. НИЗОВСКИЙ. Всеволожский район нельзя сравнивать с Подпорожским или с Лодейнопольским. Но и у нас есть малобюджетные муниципальные образования. Возьмем Щеглово. Органы местного самоуправления Щегловского поселения по согласованию с местной администрацией решили объединиться с городом Всеволожском. Были проведены все процедуры, включая общественные слушания, хотя по закону общественные слушания можно не проводить, сейчас достаточно решения депутатского корпуса для того, чтобы произвести те или иные преобразования. Просто коллеги решили сделать процесс открытым, провели общественные обсуждения. Оказалось, что народ недоволен, не готов пока принять объединения. Тогда коллеги отступили, сделали шаг назад. У нас здесь нет политической нестабильности, которая могла бы возникнуть. Но, видимо, надо щегловскому руководству лучше подготовиться. А может, надо и населению еще подумать, взвешенно подойти к оценке плюсов и минусов… Вот это как раз тот случай, когда власть слышит людей. И этот показательный момент – пример для глав других муниципалитетов.

ВОПРОС. Несколько раз звучали понятия «специалисты», «главы». В любом случае мы выходим на дефицит кадров…

Л. БУРАК. Если говорить про Ленинградскую область, то действительно, одной из причин объединения поселений явилась нехватка кадров. А буквально недавно был принят областной закон, который теперь предусматривает возможность главе муниципального образования исполнять полномочия главы местной администрации в городском округе и городских поселениях. Для сельских поселений эта норма была предусмотрена в федеральном законе. Эта норма также позволит решить проблему с кадрами.

А. НИЗОВСКИЙ. Объединение функций глав МО и администраций на первом уровне – это еще и экономия бюджетных средств, потому что два должностных лица получают зарплату, а будет один человек.

ВОПРОС. А вариант прямых выборов главы МО, как сделали в Новом Девяткино, насколько он приемлем в наших условиях?

Л. БУРАК. У Дмитрия Анатольевича Майорова были едва ли не единственные прямые выборы в Ленинградской области. На данный момент в сельских поселениях эта норма также предусмотрена федеральным законом.

ВОПРОС. А насколько эффективно – объединять полномочия главы исполнительной и представительной власти на районном уровне?

Л. БУРАК. Что касается районного уровня, то у нас в субъекте ничего законодательно не меняется. Глава МО, выбираемый из состава районного совета депутатов, и глава администрации, назначаемый по конкурсу. Если в принципе рассуждать на эту тему, то тут все очень индивидуально. Опять же нельзя сравнивать Всеволожский район, например, с Подпорожским, Бокситогорским, Сланцевским. У нас все-таки близость к Петербургу и нет такой нехватки кадров, да и численность населения различна. Одному в двух лицах сложно. Когда вступил в силу 131­-й закон, народ не понимал, кто такой глава района и глава администрации. К кому идти? Сейчас все четко понимают, какие у кого полномочия. Не стоит ломать эту систему. Хотя, мы были в Ставропольском крае по обмену опытом, у них завершился процесс объединения функций главы района и главы администрации района, – коллеги, и местное население положительно оценили данную реформу. Но и это опять же к вопросу индивидуальности.

ВОПРОС. Может, нам в области тоже это сделать?

Л. БУРАК. После этой поездки губернатор поставил перед нами задачу оценить плюсы и минусы такой системы. Проанализировав, мы пришли к выводу, что нам такая не подходит по различным причинам, в том числе и по территориальной разобщенности.

ВОПРОС. Если говорить о взаимодействии двух уровней власти, у вас, Андрей Александрович, возникает непонимание с депутатским корпусом?

А. НИЗОВСКИЙ. Непонимание случается и возникает, но просто надо в рабочем порядке, в беседах вопросы решать. Депутаты – это представители народа, поэтому их мнение очень важно. Бывает, депутаты не согласны с администрацией при формировании бюджета. Вот нам кажется, например, что нужно на те же бани предусмотреть субсидии в большем размере, а депутаты говорят: «Почему так много?» Начинаешь объяснять, с цифрами в руках, с расчётами, и оказывается, еще и недостаточно. В общем, в споре рождается истина.

ВОПРОС. А как вам, администрации, сейчас работается с двумя советами депутатов – районным и городским?

А. НИЗОВСКИЙ. Мне не с чем сравнивать. Полномочия райцентр передал району уже при мне. Я с самого начала с ними работаю, поэтому для меня это как должное. А вообще, с одним советом работалось бы, конечно, проще – ведь в одном двадцать депутатов и в другом еще сорок…

ВОПРОС. Андрей Александрович, у нас мало того что самый густонаселенный район в России, а еще и бюджет его, по словам губернатора ЛО, равен бюджету Псковской области. Сегодня по масштабу деятельности вы уже практически губернатор… Считаете, что район в таком виде должен и дальше существовать? Надо ли, чтобы он был такой махиной? Или лучше разделить его на три-четыре «куста»? Такие разговоры ходят…

А. НИЗОВСКИЙ. Мое мнение основывается только на практике. Не будем говорить о России – посмотрите на страны Прибалтики. Они тоже разделились на мелкие муниципальные образования. Да и у нас этот процесс идет. Вначале кажется: лучше много, но маленьких, чтобы легче управлять. Потом подсчитаешь: и там нужен бухгалтер, и там экономист, и много еще каких специалистов по целому ряду направлений. Конечно, народ же копеечку считает… А процесс укрупнения получается выгоднее, вертикаль власти существует, и губернатору удобней работать, когда меньше муниципальных районов и маленьких муниципальных образований.

Другое дело, может быть, придать независимость каким-то агломерациям. Возможно, у нас когда-нибудь, как в Сосновом Бору, будет городской округ. Но это решать субъекту РФ.

ВОПРОС. Спросим об административной реформе.

Л. БУРАК. Процесс административной реформы у нас идет достаточно давно и плавно. Во Всеволожском районе эти процессы начались в 2013 году, тогда было преобразовано Колтушское и Разметелевское поселения в Колтушское сельское поселение. Далее инициативу преобразований подхватило Заневское сельское поселение, которое стало городским, далее Кудрово преобразовано в город и вот буквально на днях Муринское сельское поселение стало городским. Это если говорить про Всеволожский район. В области? Как я уже упоминала, преобразовываются Бокситогорский, Волосовский, Лужский районы путем укрупнения.

ВОПРОС. Лира Викторовна, в ведении вашего комитета не только местное самоуправление, но и межконфессиональные и межнациональные отношения. Все ли готовы принимать те инструменты гражданского общества или их информационное пространство требует новых форм? К нам приезжают люди из-за рубежа, получающие здесь прописку. Насколько у них востребованы существующие общественные организации? Нужна ли наша патриотика приезжей молодёжи?

Л. БУРАК. Мы работаем абсолютно со всеми категориями в сфере этноконфессиональных отношений, включая и школьный возраст. Для школьников у нас проводятся различные мероприятия: уроки религиоведения, выставки картин наших этнохудожников, открытые уроки в рамках Дня борьбы с терроризмом. У нас есть целая программа по адаптации не только взрослых мигрантов, но и детей мигрантов. Для нас также важна их интеграция в общество. На базе Всеволожского района в прошлом году мы обучали преподавателей, которые работают с детьми-мигрантами, а также с работодателями, где массово используется их труд. При Доме дружбы создан Молодежный совет, куда входит со всех районов области очень инициативная молодежь разных национальностей, готовая реализовывать интереснейшие проекты. У нас сейчас новация в работе со старостами – это обязательная фото­ и видеофиксация собраний по выбору проектов. Я часто просматриваю видеозаписи собраний, так вот, не может не радовать наличие молодых людей в обсуждении проектов. Молодежь заинтересована проживать в комфортных условиях.

ВОПРОС. Сейчас идёт взлет молодежной политики в районе. Например, в Молодежном клубе «Альфа» мероприятия проходят чуть ли не каждый день. Андрей Александрович, ведь много и других примеров…

А. НИЗОВСКИЙ. Я могу на эту тему говорить бесконечно, потому что она близка моему сердцу. Сам приложил немало усилий для налаживания моста общения с молодежью. Во Всеволожском районе, наверное, впервые так серьёзно ведётся молодёжная политика. Мы предложили формат общения, который оказался очень востребованным, и гордимся достигнутыми результатами. В тех помещениях, которые отдаются молодёжно-подростковыми клубам, сделан евроремонт, они хорошо оснащены технически. Минимализм, красота и качество. Это круто, и мы получили обратную связь. Не все районы могут себе это позволить.

ВОПРОС. Нынче в районе – выборы в органы местного самоуправления. В связи с тем что большая работа проводится с молодежью, как вы думаете, прибавится ли число молодых избирателей, будут ли молодые кандидаты в депутаты?

А. НИЗОВСКИЙ. Все привыкли, что электорат – это старшая часть населения, это ветераны, которые в основном реализуют свое избирательное право. Но могу сказать точно, что та молодежь, с которой мы взаимодействуем, если пойдёт на выборы, то она точно сделает правильный выбор.

Л. БУРАК. У молодежи необходимо вызвать интерес к выборам: культурные, спортивные мероприятия или, например, возможность сфотографироваться на избирательном участке и получить за это приз, как было на выборах президента. Нужны и важны новые формы и методы мотивации.

ВОПРОС. Как вы думаете, сильно поменяется состав депутатского корпуса?

А. НИЗОВСКИЙ. У нас достаточно ровная политическая обстановка в районе. Все спокойно, и дай Бог, чтобы так и было к осени. Я думаю, что как минимум две трети глав останутся, их снова выберут. Может быть, в большей степени поменяются вторые представители от поселений в районный совет. А если две трети сегодняшних руководителей останутся, значит, органы МСУ у нас работают достаточно эффективно. Но окончательную оценку деятельности местной власти дадут наши избиратели.

ВОПРОС. Что для специалистов местного самоуправления лучше: жизненный опыт или молодой задор?

Л. БУРАК. Во всем должен быть баланс.

А. НИЗОВСКИЙ. Соглашусь. Да, бывает и у опытных глаз замыливается со временем. Но если есть активные помощники с молодым задором в глазах, тогда и получается эффективная совместная работа.

Фото Антона ЛЯПИНА