У областного комитета по печати – новый глава

Комитет по печати Ленинградской области возглавил Константин Визирякин, который ранее занимал должность пресс-секретаря губернатора.

Новый глава комитета приступит к исполнению своих обязанностей в понедельник, 22 апреля. Соответствующее распоряжение подписал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Напомним, Константин Визирякин ранее занимал должность советника губернатора. Окончил факультет журналистики СПбГУ. В Ленобласти начал работу в 1995 году в качестве внештатного корреспондента Ленинградского областного телевидения.