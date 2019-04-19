Сотрудники завода «Форд» провели митинг во Всеволожске

Несколько десятков сотрудников автомобильного холдинга собрались сегодня, 19 апреля, на санкционированный митинг на Юбилейной площади Всеволожска.

Цель акции – донести до европейского и американского руководства предприятия недовольство суммами выплат. Митингующие также требуют включить членов профсоюза в переговорный процесс по привлечению нового инвестора.

– Неоднократные обращения в американский и европейские концерны с требованием выплат двух годовых окладов так и не увенчались успехом, – говорит председатель ППО «Форд» Михаил Сергеев, который готов согласиться с предложенными работодателем условиями. – Большая часть коллектива уже согласилась получить компенсации и написала заявления об увольнении. Согласиться с предложенными условиями можно только до 22 апреля. В противном случае несогласные могут рассчитывать только на компенсации, предусмотренные российским законодательством, – на сумму в три средних заработка и еще два пособия от биржи труда, в том случае если не смогут трудоустроиться. Только для этого необходимо обратиться в службу занятости в течение 14 календарных дней.

Как рассказал Михаил Сергеев, профсоюз уже обратился в Совет по правам человека при Президенте России, с просьбой включить сотрудников предприятия в рабочую группу по привлечению нового инвестора.

– На предприятии работают настоящие профессионалы, знающие толк в своем деле, – говорит председатель профсоюза. – Хотелось бы, чтобы переговорный процесс прошел успешно, и рабочая сила завода оказалась востребованной на новой площадке. Надо понять, жизнь после закрытия «Форда» не заканчивается.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР