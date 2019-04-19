Поликлинику в Кудрово построят к концу 2021 года

Начать строительство поликлиники в Кудрово планируется в этом году. Об этом на Совете новостроек, сегодня, 19 апреля, рассказал заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин.

По его словам, новое учреждение здравоохранения будет рассчитано на 600 посещений в смену. Построить поликлинику обещают к концу 2021 года.

– Медучреждение будет полностью соответствовать современным требованиям населения, – рассказал главврач Всеволожской КМБ Константин Шипачев. – Любое решение о строительстве объектов здравоохранения принимается исходя из численности населения. Сегодня в Кудрово зарегистрировано более 27 тысяч жителей. Поэтому и было принято решение о возведении данного медучреждения.

По словам Константина Шипачева, требующие строительства поликлиник и больниц жители в первую очередь должны зарегистрироваться по месту жительства и получить полис ОМС.

Ирэн ОВСЕПЯН