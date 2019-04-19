На Фестиваль школьной прессы собрались юные журналисты из 16 школ района
Вот уже восьмой год весной во Дворце творчества проходит Муниципальный конкурс юных журналистов.
На очный Фестиваль школьной прессы приехали 82 школьника, а также их руководители из 16 школ района. Примечательно, что впервые среди делегаций пресс-центров, представляющих образовательные учреждения, оказалось целых пять телецентров.
Для участников праздника журналистики мастер-классы провели члены жюри: советник главы администрации Всеволожского Андрей Андреев – «Пресс-служба администрации района – зона ответственности», продюсер компании телепроизводства г. Всеволожска Павел Зубенко – «Телепродюсер: кто он и что делает», писатель Сергей Ачильдиев – «Параллель: журналист – писатель», тележурналист, руководитель медиа-центра ДДЮТ «Клевер» Игорь Алексеев и руководитель Академии телевидения «Кадр» Татьяна Спиридонова – «Телевидение сегодня».
Конкурс юных журналистов состоял из заочного и очного этапов. Ребятам предложили представить работы на темы: «Год театра в России», «Год ЗОЖ в Ленинградской области», «Год столетия Даниила Гранина».
Работы заочного этапа подразделялись на группы: неопубликованная журналистская или литературная работа, фоторепортаж, видео- или телепродукт, школьное СМИ, презентация. В каждой из них были определены победители, призеры и номинанты, которых наградили дипломами, подарками, кубками и медалями.
На очном этапе команды состязались по отработанному сценарию: конкурс самопрезентаций, изготовление экспромт-газеты группами смешанного состава по итогам событий, произошедших на этом оживленном празднике. Вечером – презентация самодельных газет и вручение наград.
По суммарному количеству баллов одержала победу и получила главную награду – звание и Кубок «Лучший медиацентр Всеволожского района 2019 года» команда «Три кита» Гимназии г. Сертолово.
Татьяна СОКОЛОВА
Фото Александры ГУЖЕВОЙ