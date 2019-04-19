Строительство детсадов во Всеволожске обсудили на Совете новостроек

О сдаче двух детсадов и строительстве трех дошкольных учреждений рассказали сегодня, 19 апреля, на Совете новостроек под руководством заместителя председателя областного правительства Михаила Москвина.

Во Всеволожске планируется сдать детсады на улице Победы и Торговом проспекте. Проектируется строительство еще трех детсадов. Помимо этого, чтобы разгрузить Школу № 7, планируется предоставить дополнительное помещение, где ранее находился МФЦ. Сейчас, когда многофункциональный центр переехал, помещение освободилось.

В заседании принимал участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который обратил внимание на ситуацию с «отказниками» – родителями детей, которые юридически занимают места в детских садах, а фактически – их не посещают.

– Сейчас много говорят об огромных очередях в дошкольные учреждения Всеволожска, –отметил Андрей Низовский. – Однако на самом деле, когда мы стали выдавать уведомления родителям о зачислении малышей в группы дошкольных учреждений, ранее зарегистрировавшихся в единой очереди, оказалось, что половина детей разъехались. При том что нехватка мест в дошкольных учреждениях – объективная реальность для многих поселений района, группы остаются полупустыми. По факту получается, очередь раздута.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива