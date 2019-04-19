На Совете новостроек рассказали о Генплане Всеволожска

О внесении точечных изменений в Генеральный план Всеволожска и последующей работе над ПЗЗ рассказали сегодня, 19 апреля, на заседании Совета новостроек.

В дискуссии принимали участие заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и другие чиновники.

– Разговаривать о внесении изменений в ПЗЗ рано, – отметил Андрей Низовский. – В первую очередь необходимо принять новый Генплан. Уже проведена большая работа по внесению изменений в этот важный градостроительный документ. После этого будут разработаны нормативы по этажности новых объектов строительства.

По словам Михила Москвина, необходимо ускорить данный процесс:

– Предлагаю обсудить Генплан Всеволожска в июне-июле, на очередном заседании Градостроительного совета, – подчеркнул заместитель председателя областного правительства.

Ирэн ОВСЕПЯН