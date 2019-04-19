Мини-футбол объединяет

В воскресенье, 21 апреля, в Сертолово пройдет IV Межнациональный традиционный молодежный турнир по мини-футболу «Вместе мы – Россия» на Кубок Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района.

Участниками соревнований являются национальные молодежные команды по мини-футболу Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Официальное открытие турнира состоится 21 апреля в 10.45. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корпус 3, ФОК.

Соревнования организованы Федерацией дзюдо Всеволожского района.