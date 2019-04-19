Александр Дрозденко примет участие в субботниках во Всеволожском районе

В Ленинградской области продолжается сезон субботников. 20 апреля в весенней уборке Всеволожского района примет участие губернатор региона Александр Дрозденко.

Пример коллегам и жителям Ленобласти губернатор подаст в микрорайонах интенсивного жилищного строительства – в Буграх, Мурино и Кудрово. В Бугровском поселении вместе с ним на уборку выйдут сотрудники протокола, пресс-службы и аналитического управления. В Мурино губернатор примет участие в уборке территории вокруг школы № 1. А в Кудрово Александра Дрозденко ждут в районе пешеходной зоны у Кудровского центра образования № 1.

Как сообщалось ранее, по итогам весенних субботников самые активные районы Ленинградской области получат дополнительное финансирование, которые они смогут потратить на благоустройство. За первое место 5 млн рублей, за второе — 3 млн рублей, за третье — 1 млн рублей. При определении лучших будет оцениваться не только качество уборки, но и количество участников, а также их креативность.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива