Автопробег библиобусов по дорогам Победы

Чуть более года остается до празднования 75­-летия Победы в Великой Отечественной войне. Примером бережного отношения к сохранению памяти стал автопробег библиобусов «Дорога к Победе», организованный в минувший вторник.

Он стартовал в г. Кировске от Кировской центральной межпоселенческой библиотеки и прибыл в КДЦ «Южный» г. Всеволожска, где собрались учащиеся средних школ города и приглашенные гости.

Работники библиотек рассказали об идее проведения автопробега, о работе с молодежью, о важности сохранения памяти и прочли стихи военных лет. Главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга С.А. Морозов представил доклад «Места памяти речников и моряков «Дороги жизни», а коллекционер, руководитель историко-литературного музея «Вася Теркин» В.Л. Кокин показал оригиналы фронтовых газет времен Великой Отечественной войны и рассказал о памятниках герою произведения А.Т. Твардовского «Василий Теркин», установленных в России.

Здесь же состоялась презентация фильма «Переправа» Петра Васильева и Евгении Гореликовой (Подпорожская ЦРБ), в котором запечатлены беспримерный подвиг защитников Ленинграда и работа поисковых отрядов.

После небольшого перерыва участники книжного автопробега прибыли в Музей «Дом авиаторов» в г. Всеволожске, где познакомились с подвигами военных летчиков. Также состоялась экскурсия по мемориальным местам на Дороге жизни с остановками у памятников «Полуторке», «Катюше» и других. Завершился автопробег возложением цветов к памятнику «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера.

Напомним, чтобы обеспечить книгами самые отдаленные уголки Ленинградской области, были созданы более 10 библиобусов – автобусов с книгами, подобранными библиотекарями, способными удовлетворить самый изысканный литературный вкус. Каждый такой библиобус – это скорая литературная помощь. В маленьких деревнях ее приезд – целое событие. Автобус оборудован по проекту, разработанному библиотекарями, чтобы в передвижном Доме книги было максимально комфортно. В библиобусе предусмотрены специальные шкафчики, в которых можно перевозить литературу. Всего библиобус вмещает в себя около 500 книг. Для читателей с ограниченными возможностями создан специальный автомобиль, оснащенный подъемником.

Выезды библиобуса осуществляются по плану. Составляется план на месяц, но бывает настолько плотный график, что из 30 дней месяца может быть и 22, и 25 выездов. Вызвать книжный автобус можно либо через свою библиотеку, либо через администрацию района. А можно самостоятельно позвонить или написать на сайт областной библиотеки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА