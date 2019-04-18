Трассу от поселка им. Морозова до автодороги «Кола» восстановят

Автодорогу «Магистральная» (Северное полукольцо) взял на баланс ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Теперь устранением дефектов на самом трудном участке дороги – от поселка им. Морозова до автодороги Р-21 «Кола» – займутся федеральные структуры.

– Общая протяженность магистрали 125,050 км. К моменту передачи на федеральный баланс дорога находилась в крайне неудовлетворительном состоянии, – рассказали в управлении по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники уже приступили к устранению дефектов покрытия. Работы по восстановлению трассы завершатся в ближайшие дни.

В планах ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отремонтировать дорогу на участке км 177 – км 239, от деревни Матокса до Борисовой Гривы.