Всеволожской школе-интернату – 45 лет

Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, отметила сегодня, 18 апреля, свой 45-летний юбилей.

За точку отсчета был принят 1974 год, когда открылись двери нового здания Всеволожского детского дома, хотя на Крыловской, 31 и раньше кипела жизнь. Там ещё с послевоенного периода жили и воспитывались дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. В новом здании нашли приют 60 девчонок и мальчишек, приехавших, в том числе, из Высоцкого и Токсовского детских домов.

За 45 лет существования учреждение много раз меняло своё название, хотя профиль его сформировался достаточно давно. В настоящее время это коррекционная школа восьмого вида для детей с нарушениями в развитии, которые проходят специальный курс обучения с 1 по 9 класс. С ними работают высокопрофессиональные педагоги, за плечами у каждого, кроме предметного образования, специальные курсы, позволяющие работать с особенными детьми.

В школе обучаются 150 ребят, 56 из них постоянно проживают в интернате под присмотром опытных воспитателей.

Помимо обучения обычным общеобразовательным предметам, в этом учреждении есть специальный курс по адаптации детей в социуме. С воспитанниками проводится большая внеурочная работа, включающая участие в многочисленных творческих и спортивных мероприятиях района и области.

За четыре с половиной десятилетия в школе накоплен серьезный опыт работы с детьми, нуждающимися в коррекции. Сегодняшний праздник стал своего рода итогом деятельности коллектива и ознаменовал новый этап в дальнейшем развитии школы. В этот день звучало много поздравлений, в том числе от заместителя главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светланы Хотько и председателя районного комитета по образованию Ирины Федоренко.

Для гостей педагоги и воспитанники подготовили праздничный концерт. Школа получила по случаю юбилея подарки.

Соб. инф.