Ветеринары Всеволожского района раздадут вакцину диким животным

Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района сообщила о начале весенней кампании по вакцинации диких животных от бешенства. Для этого с 6 по 20 мая ветеринары будут раскладывать вокруг полигонов твердых бытовых отходов, территорий садоводств и в охотничьих хозяйствах вакцину «Рабистав».

Для домашних питомцев и людей этот препарат безвреден, а польза от него очевидна – он помогает предотвратить распространение бешенства среди диких плотоядных животных. Препарат выпускается в виде приманки-брикета. Лисицы, кабаны, медведи и другие звери принимают его за лакомство и охотно поедают. Средство широко используется на всей территории Российской Федерации и не вызывает побочных эффектов.