В электричку с велосипедом – бесплатно

В честь открытия велосезона 21 апреля Северо-Западная пригородная пассажирская компания сделает подарок всем любителям велоспорта – пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «СЗППК», в этом году открытие велосезона пройдёт в формате велосипедных поездок. Жители и гости города смогут совершить велосипедную прогулку, принять участие в мероприятиях петербургских велоклубов, увидеться с друзьями и приятно провести время.

С подробной информацией о программе «Открытие велосезона 2019» можно ознакомиться в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/veloopen_2019

Напомним, клуб «ВелоПитер» ежегодно проводит открытие велосезона.