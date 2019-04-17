Более 250 ребят приняли участие в пасхальном фестивале-конкурсе

В минувший вторник в КДЦ «Южный» прошел IV Муниципальный фестиваль-конкурс, посвященный празднику Светлого Христова Воскресения.

Фестиваль открылся выступлением Детско-юношеского хора «София» из Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района.

В этом году на фестивале была представлена более обширная программа, чем в прошлом. В программу входило 64 номера, которые исполняли дети и подростки до 18 лет. Всего в этих номерах было задействовано 270 участников. Жюри оценивало номера и исполнителей в разных возрастных категориях и жанрах.

Ребята пели эстрадные, русские народные песни, песни духовного содержания, исполняли музыкальные произведения на фортепиано и на других инструментах.

География коллективов тоже была обширной. На сцене выступали коллективы ДДЮТ, представители образовательных учреждений, а также музыкальные и вокальные коллективы, которые занимаются при воскресных школах.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона КРУПНОВА