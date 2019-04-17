Андрей Низовский встретился с инициативной группой «Токсовские озера»

Изменения в Генплан Токсово обсудили вчера, 16 апреля, на очередной рабочей встрече главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с инициативной группой «Токсовские озера».

Общественники сигнализировали о том, что якобы на территории Токсовского поселения развернулась настоящая детективная история. В ходе удивительных пертурбаций опасные наделы без соответствующей рекультивации были отданы под застройку. Сейчас одна из строительных компаний развернула рекламу по продаже квартир в новостройках, которые планируется возвести в ближайшее время. Активисты пишут письма о незаконности этих действий в правоохранительные органы.

– Как так получается, что без строительства социальной инфраструктуры было получено разрешение на строительство? – спрашивали участники встречи. – Школы переполнены, мест нет, а тут такая стройка? Негативные последствия налицо. Застройщики наступают…

– Наша задача тщательно изучить ситуацию и дать соответствующие рекомендации по изменению Генерального плана, – подчеркнул Андрей Низовский. – Мы готовы использовать административный ресурс для того, чтобы внести правомерные изменения. Необходимо в тандеме с комитетом по архитектуре обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. На нас организация для дальнейшего взаимодействия.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР