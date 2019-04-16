Похитителя кабеля взяли с поличным

Вчера, 15 апреля, за кражу 30-метрового кабеля из подвала строящегося дома на Джанкойской улице в микрорайоне Южный сотрудники отдела вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Всеволожскому району Ленинградской области задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего мужчину.

Как рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемого увидел житель дома, расположенного рядом со стройкой. Очевидец обратился в правоохранительные органы и сообщил приметы подозрительного мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия и задержали подозреваемого с поличным. При проверке по базе данных выяснилось, что задержанный ранее дважды был судим за кражу, а также привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Похищенный кабель принадлежал одной из строительно-монтажных компаний. Задержанного передали сотрудникам 128-го отдела полиции.