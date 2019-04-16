О положительных трендах в сфере трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья рассказали сегодня, 16 апреля, на Дне открытых дверей для бизнесменов и руководителей предприятий в Мультицентре социальной и трудовой интеграции.

– Положительный опыт Ленинградской области в сфере трудоустройства граждан с ОВЗ был отмечен на уровне российского правительства и получил премию Агентства стратегических инициатив, – сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. – Благодаря особому вниманию, которое уделяется данной сфере, с начала этого года было трудоустроено 139 человек. В прошлом году в Ленинградской области удалось трудоустроить 746 инвалидов. В последнее время совершенствуются механизмы, направленные на меры поддержки предпринимателей, которые создают рабочие места для людей с ОВЗ. Предприниматель, трудоустроивший инвалида, получает не только субсидии в размере 500 тысяч рублей, но ему компенсируют и 50 процентов затрат на заработную плату. Также существует практика по привлечению наставников.

– Наше предприятие получило 900 тысяч рублей за трудоустройство двух сотрудников с ОВЗ, – отметил предприниматель Константин Лихолата. – Мы намерены двигаться дальше, создавая новые рабочие места. Сегодня наша компания ведет активное сотрудничество со всеволожским Мультицентром социальной и трудовой интеграции.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА