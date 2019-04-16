В Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошел День открытых дверей для предпринимателей

Более 80 работодателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие сегодня, 16 апреля, в Дне открытых дверей для бизнесменов и руководителей предприятий. Участникам на примере Мультицентра социальной и трудовой интеграции рассказали о механизмах взаимодействия людей с ОВЗ и работодателей.

– Сегодня каждый третий гражданин России имеет показания по инвалидности, – отметила директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Это происходит на фоне сокращения численности работников на предприятиях Ленинградской области. По последней статистике, число трудящихся сократилось на более 80 тысяч человек. В такой ситуации назревает необходимость вовлеченности в жизнь общества людей с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что у работодателей существуют страхи в отношении трудоустройства людей с ОВЗ. Первая реакция у бизнес-сообщества по отношению к таким людям всегда скептическая. Мы бы хотели донести наш двухлетний положительный опыт до предпринимателей.

По словам руководителя Мультицентра, на День открытых дверей пригласили успешных социальных партнеров, которые изменили жизнь выпускников Мультицентра и экономическую ситуацию в регионе.

– Выпускники Мультицентра – новый кадровый ресурс, – считает Ирина Дрозденко. – Как центр подготовки сотрудников с инвалидностью мы очень надеемся, что наш опыт будет рассмотрен государственными ведомствами, а также на федеральном уровне. Отмечу, что треть наших учащихся – 431 выпускник – была трудоустроена на государственных и частных предприятиях Ленинградской области. Мультицентр обучает самым востребованным профессиям, которые входят в топ-10. Сегодня на нашей площадке впервые будут представлены инновационные предложения для предпринимателей, которые предусматривают дополнительные меры региональной поддержки.

В рамках мероприятия свои доклады представили руководители профильных комитетов Ленинградской области, бизнесмены и руководители предприятий. Речь шла также о мерах поддержки людей с инвалидностью службой занятости населения, об имущественной поддержке социального предпринимательства Ленинградской области.

После официальной части состоялась экскурсия по учебно-производственному отделению и по отделению учебного проживания Мультицентра.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА