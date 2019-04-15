Расписание электричек на участке Петрокрепость – Невская Дубровка изменится

Расписание движения пригородных поездов на участке Петрокрепость – Невская Дубровка с 22 по 25 апреля изменится в связи с проведением ремонтно-путевых работ.

23 и 24 апреля на вышеуказанном участке будут полностью отменены пригородные поезда. 22 апреля на участке Петрокрепость – Невская Дубровка будут отменены все пригородные поезда в период с 9.00 до 24.00 по направлению из Санкт-Петербурга, а также все пригородные поезда по направлению в Санкт-Петербург в период с 11.00 до 24.00.

В часы пик 25 апреля на данном участке будут отменены поезда № 6904 (отправление из Невской Дубровки в 5.32, прибытие в Санкт-Петербург в 6.59), № 6906 (отправление из Невской Дубровки в 6.30, прибытие в Санкт-Петербург в 7.57) и № 6910 (отправление из Невской Дубровки в 7.39, прибытие в Санкт-Петербург в 9.08).

Фото Антона ЛЯПИНА из архива