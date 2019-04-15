В Ленинградской области начался ямочный ремонт дорог

Теплая погода ускоряет темпы ямочного ремонта на областных магистралях. Дорожные службы активно приступили к восстановлению областных трасс и их уборке от пылевых бурь.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, за минувшие выходные заасфальтировали почти семь тысяч квадратных метров дорог во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском и Подпорожском районах.

Подведомственные ДРСУ вывели на линию моющие и поливальные машины и активизировали работу по утилизации незаконной рекламы на деревьях вдоль дорог. Пыль и картонки на большой скорости сильно мешают водителям, влияя на безопасность дорожного движения.

Рассказать о качестве обслуживания областных магистралей можно, позвонив по горячей линии в диспетчерскую службу «Ленавтодора» – 8 (812) 251-42-84.