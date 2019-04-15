Всеволожская каратистка привезла бронзу Первенства России

В Иваново 13 апреля состоялись чемпионат и Первенство России по каратэ киокусинкай. В спортивном мероприятии приняли участие более 630 спортсменов. На шести татами каратисты из 33 регионов страны боролись за медали и звания лучших бойцов России.

В составе объединенной сборной команды Ленинградской области была и представительница города Всеволожска Ангелина Булгарева – воспитанница МОО «Федерация каратэ киокусинкай», тренирующаяся под непосредственным руководством своего тренера и наставника Семена Акимова.

В тяжелых поединках она завоевала бронзовую награду турнира, заняла третье место в Первенстве России.