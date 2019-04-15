Ансамбль «Надежда» выступил с отчетным концертом

Большой отчетный концерт образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Надежда» состоялся вчера, 14 апреля, в стенах большого концертного зала отеля «Санкт-Петербург».

По давно уже давно сложившейся традиции в празднике принимали участие несколько поколений коллектива: от самых маленьких танцоров до бывших выпускников. В нынешнем году ансамбль представил четыре новые композиции: «Танец бессарабских цыган», «Город», «Оладушки» и «Светлячки». Лихо отплясывали воспитанники «Марш туристов», «Казачий пляс», задорную «Веселуху», «Литовскую польку» и другие полюбившиеся зрителям номера.

– Создание танца – сложный творческий процесс, – говорит художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Подходящий музыкальный материал и работа постановщика – это ключ к успеху номера, но для того чтобы танец, как драгоценный камень, засверкал всеми гранями, нужна кропотливая работа педагогов с юными артистами, нужны костюмы, которые помогут раскрыть художественный образ. В «Надежде» собрался коллектив единомышленников, которые болеют душой за общее дело.

Сегодня в школе-студии при ансамбле дети получают восьмилетнее хореографическое образование, осваивают предметы: ритмику и танец, классический танец, народно-сценический танец, историю балета. И в этом секрет успеха «Надежды». Ведь для того, чтобы на высоком уровне исполнять сложные номера, необходима хорошая хореографическая подготовка.

– Я рада, что выпускники приходят к нам и участвуют в наших концертах. Очень важно, что в ансамбле есть преемственность поколений. Младшие дети видят перед собой пример и стремятся стать такими же яркими артистами, как старшие ребята, – говорит Наталия Винюкова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА