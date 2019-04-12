Поселения Всеволожского района передают полномочия

Во Всеволожском районе произошло новое перераспределение полномочий. Часть функций, которые ранее выполняли администрации Сертолово, Дубровского городского поселения и Романовского сельского поселения, переданы на районный уровень.

Соответствующее решение было единогласно принято 11 апреля на заседании совета депутатов Всеволожского района. Администрация Сертолово передала часть полномочий по обеспечению жильем нуждающихся граждан. Дубровское городское поселение передало на районный уровень полномочия по признанию жилых помещений, многоквартирных домов и частных жилых домов пригодными или непригодными для проживания, аварийными или подлежащими сносу. А Романовское сельское поселение делегирует часть функций в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

На заседании депутаты также заслушали отчеты главы района Ольги Ковальчук и главы районной администрации Андрея Низовского об итогах социально-экономического развития Всеволожского района за 2018 год. Деятельность главы района была признана удовлетворительной, а отчет главы администрации принят к сведению.

Фото Антона КРУПНОВА из архива