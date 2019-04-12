Итальянские врачи оценили мастерство всеволожских медиков

Сегодня, 12 апреля, Всеволожскую клиническую межрайонную больницу посетили доктор Андреа Камера и доктор Тедино Риккардо. Визит состоялся в рамках договора о сотрудничестве, заключенного между ВКМБ и итальянской клиникой летом прошлого года. Итальянские специалисты присутствовали на операциях по эндопротезированию в травмоцентре ВКМБ, провели консультации пациентов.

Доктор Андреа Камера отметил, что уровень квалификации хирургов Всеволожской КМБ очень высок, а в некоторых случаях, в частности при принятии решения в нестандартных, критических ситуациях, превосходит западных специалистов.

При том что наши хирурги вынуждены работать в старом здании, тесных операционных, они проводят высокотехнологические операции на достойном уровне. Но для соответствия западным стандартам оказания медицинской помощи просто необходимо строительство нового хирургического корпуса, с операционными, оборудованными в соответствии с современными требованиями, а также более полное оснащение инструментарием и различными типами эндопротезов, сообщает пресс-служба ВКМБ.

В Италии проводится значительно большее количество операций по эндопротезированию на единицу населения, чем в России. Это обусловлено как экономическими аспектами, так и разницей в менталитете пациентов. Необходимо активизировать как профилактическую, так и просветительскую работу для повышения качества жизни населения с проблемами суставов.

Андреа Камера в целом положительно оценил программу сотрудничества с российскими специалистами, в том числе с докторами Всеволожской клинической межрайонной больницы. Активный участник этой программы, председатель комитета по хирургической безопасности, врач отделения сочетанной травмы ВКМБ Иван Ендовицкий назван победителем Всероссийского конкурса врачей 2018 года в номинации «Лучший травматолог-ортопед».

Отметим, доктор Андреа Камера – один из ведущих итальянских специалистов в области эндопротезирования бедра и колена. Команда врачей под его руководством проводит в год 700 операций. Доктор сотрудничает с ведущими специалистами Европы и Америки, неоднократно посещал российские клиники – в Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Москве, принимает на базе итальянской клиники специалистов из других стран, в том числе из России, для обмена опытом.