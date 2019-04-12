Всеволожские тепловые сети открыли сезон охоты на «чёрных водохлёбов»

С наступлением весны ОАО «Всеволожские тепловые сети» с помощью специального оборудования ищут субъектов, незаконно подключившихся к городской системе водоснабжения.

– Мы постоянно проводим такие мероприятия, – рассказывает заместитель директора ОАО «Всеволожские тепловые сети» Андрей Мачин. – Сезон «охоты» открывается в апреле и продолжается до декабря. Зимой трудно перекапывать землю, поэтому работы по выявлению нарушителей начинаются с приходом весны. В нынешнем месяце уже проведено восемь инспекций, было выявлено немало нарушителей, которым грозят солидные штрафы до 200 тысяч рублей. В прошлом году общая сумма наложенных штрафов составила 4 миллиона рублей.

– Для специалистов Всеволожских тепловых сетей начался новый сезон охоты на «чёрных водохлёбов». Обнаружить место прокладки «врезки» и точный маршрут прохождения незаконной трубы можно с помощью специального оборудования, – сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Благодаря технике не нужно перекапывать полгорода. После того как специалисты выводят на чистую воду нарушителей, они оформляют документы в соответствии с техническими требованиями и получают услугу на тех же основаниях, что и добропорядочные граждане.

Ирэн ОВСЕПЯН