Во Всеволожске проходит реформа бань

В результате реформирования городских бань качество оказания банно-прачечных услуг должно улучшиться. На этом фоне неизбежно возникли во множестве нелепые слухи, развеять которые взялся заместитель главы администрации Всеволожского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кондрашин.

– Говорят, бани закроют. А если и не закроют, то они будут дорогими.

– Как были в городе три бани – так и есть три: МП «Баня №1» ВР ЛО, МП «Всеволожская баня № 2» и МУП «Банно-прачечный комбинат» МО «Город Всеволожск» ВМР. Я специально прошу указать полные названия, так как в связи с передачей части полномочий по решению вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» в сфере осуществления функции учредителя муниципальный учреждений и предприятий на районный уровень мы провели соответствующие проверки. По их результатам было принято решение присоединить бани № 1 и № 2 к МУП «Банно-прачечный комбинат». Было три предприятия, стало одно. Юридически. Как были три бани, так три и остались. Фактически.

– Смысл?

– Экономия в результате реорганизации, только по фонду оплаты труда – более 4 миллионов рублей бюджетных средств! Общая экономия – более четырех с половиной. Кроме того, реорганизация позволит создать прозрачный механизм предоставления субсидий.

– А что за проверки? Каковы результаты?

– Неутешительные результаты. Муниципальное имущество предоставлялось в аренду третьим лицам с нарушениями закона: под торговые площади, под массажный кабинет. Я не буду называть выявленные факты прямо – я не следователь. Уверен, что новое руководство, а это директор Банно-прачечного комбината и Бани № 2, впредь подобного не допустят. Это их первоочередная задача.

– Но коммерческая деятельность, платные услуги – это в банях допустимо. Разве нет?

– Да. В рамках действующих законов и правил.

– Так или иначе, но мыться стало дороже. Это факт.

– Субсидии на компенсацию льготным категориям граждан решением совета депутатов увеличены. Это тоже факт. В 2018 году баням компенсировали 4,5 миллиона рублей, в 2019-­м – 6,3 миллиона. С 1 октября прошлого года льготный тариф для бань 2–3 разряда составляет 100 рублей за два часа, 1-­го и высшего разряда – 135 рублей. В перечень льготных категорий входят граждане пожилого возраста, а это мужчины старше 60­-ти и женщины старше 55 лет, дети до 10 лет, многодетные семьи, ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, труда и с детства, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Обычные тарифы бань 2–3 разряда выросли с 200 до 250 рублей, 1­-го и высшего разряда – с 270 до 300 рублей. А вот теперь – внимание! Основа экономики любой бани – это тепло и вода. За аналогичный период тарифы на питьевую, техническую воду, а также водоотведение выросли почти вдвое, а тариф на тепловую энергию увеличился на 11 процентов! Так что стоимость услуги выросла меньше, чем ее себестоимость. Реорганизация, необходимость снижать внутренние расходы предприятий – это в первую очередь для того, чтобы не поднимать сильно цену для людей.

– То есть о развитии бань речь не идет?

– При том что при бывшем руководстве прибыль практически не тратилась на развитие материально-технической базы, перемены к лучшему будут. Я не буду сейчас рассказывать о ремонте оборудования и новой плитке – лучше завсегдатаи бань все это увидят и почувствуют сами. В конце апреля состоится заседание балансовой комиссии, где будет дана оценка результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности всеволожских бань, вот тогда можно будет говорить и о выплате субсидий, и о размере оплаты труда руководителей. Так что к разговору о переменах можно будет скоро вернуться.

Беседовал Федор БОБРОВ