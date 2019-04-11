Исполняющий обязанности руководителя следственного управления проведет прием граждан во Всеволожске

Сегодня, 11 апреля, и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти Павел Выменец проведет прием граждан во Всеволожске и в Кировске.

Во Всеволожске прием пройдет в следственном отделе с 13.00 до 14.00 по адресу: Колтушское шоссе, д. 115.

Жители города и района могут обратиться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.