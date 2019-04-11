Жителей Ленобласти приглашают проголосовать за лучших чиновников

Открыто голосование за лучших государственных и муниципальных служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области на конкурс «Петербургский чиновник». В этом году он пройдет в рамках интернет-проекта «Открытый Петербург».

Жителям двух регионов предлагается отдать свои голоса за самые эффективные, на их взгляд, команды управленцев. В борьбу за народное признание вступил и Всеволожский район.

За звание лучших будут бороться администрации районов и муниципальных образований. Выразить свое мнение можно по восьми критериям: благоустройство, здравоохранение, доступность образования, ЖКХ, экология, транспортная инфраструктура, безопасность, организация досуга.

Ежегодный открытый конкурс «Петербургский чиновник» учрежден Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Голосование открыто по ссылке.