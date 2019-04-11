Жильцы ЖК «Созвездие» в Мурино дождались новоселья

Муринский долгострой «Созвездие» введен в эксплуатацию. Новоселье справят владельцы 437 квартир четвертой очереди. Также введен в эксплуатацию пристроенный детский сад.

– В сентябре прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с пайщиками и руководством компании «Навис», – напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Именно тогда застройщик представил дорожную карту сдачи домов до конца текущего года. Генеральный директор компании Александр Львович пообещал, что часть дома будет сдана до 10 ноября, вторая, с детским садом, до нового года.

Контроль за сдачей проблемного объекта велся в ежедневном режиме. Госстройнадзор рассматривал документы в сжатые сроки, сразу указывал на ошибки и консультировал, как их исправлять, чтобы «Навис» максимально быстро получил разрешение на ввод домов. Но недостроенный детсад и превышение параметров здания на 11 процентов стали серьезными препятствиями на пути ввода в эксплуатацию домов. После устранения всех недочетов ЖК ввели в эксплуатацию.

Напомним, всего в ЖК 900 квартир, владельцы которых ждали новоселья более трех лет. В марте ключи получили жильцы третьей очереди проблемного долгостроя.

Ирэн ОВСЕПЯН