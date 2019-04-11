«Всеволожская весна» стала международной

Театральный фестиваль «Всеволожская весна» открылся на сцене Центра культуры и досуга в этом году уже в тринадцатый раз, только в несколько ином формате. Рожденный во Всеволожске по инициативе отдела культуры, он перешагнул рамки нашего города и даже области и отныне стал международным.

По инициативе правительства Ленинградской области фестиваль был переформатирован и теперь называется ЛОФТ – Ленинградский областной фестиваль театров, однако пальму первенства у города никто не отнимал, и «Всеволожская весна» по-прежнему будет знаменовать наступление теплого времени года. Об этом говорили многочисленным зрителям, собравшимся в зале ЦКД, Николай Емельянов – заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам, Андрей Низовский – глава администрации Всеволожского района.

Открытие театрального фестиваля было праздничным, ярким и необычным. Блистательное выступление Симфонического оркестра Ленинградской области с участием любимого артиста, заслуженного деятеля искусств Семена Альтова стало настоящим сюрпризом для зрителей.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА