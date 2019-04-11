Во Всеволожске почтили память узников фашистских концлагерей

Сегодня, 11 апреля, на территории Румболовского мемориального комплекса состоялась патриотическая акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Открыла мероприятие Регина Авилова, председатель Всеволожской РОО бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих во Всеволожском районе. В митинге приняли участие: член районной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, испытавший на себе все ужасы неволи, Виктор Порозов и представители власти – начальник районного отдела культура Наталья Краскова и и. о. главы администрации г. Всеволожска Маргарита Фролова.

Торжественно и трогательно прозвучала литературно-музыкальная композиция «Их детства не было, его война сгубила…» в исполнении участников театральной студии «Бубль-Гум». У подножия монумента загорелись поминальные свечи. Панихиду по невинно убиенным провел иерей Олег Патрикеев.

В церемонии возложения венков и цветов приняли участие представители общественных организаций, учебных заведений района, депутатского корпуса, горожане.

После окончания торжественного мероприятия на Румболовской горе участники церемонии приехали в КДЦ «Южный», где к присутствующим обратился глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он вспомнил о том, что и его семьи коснулась трагедия фашистских концлагерей и потому ему очень близки и понятны чувства собравшихся в зале. Он пожелал всем здоровья, мирного неба над головами и выразил надежду, что ужасы войны больше никогда не повторятся.

Здесь же состоялось награждение представителей первичных организаций Всеволожского районного Совета ветеранов за активную работу с молодежью.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО