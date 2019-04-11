Александр Дрозденко предлагает обсуждать вопросы благоустройства с обществом

На первом в этом году заседании пресс-клуба с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко был поднят вопрос благоустройства общественных территорий. Глава региона предложил активнее вовлекать жителей в процесс принятия решений о том, что, где и когда необходимо улучшать.

Александр Дрозденко заявил, что важно определить формат участия жителей в благоустройстве и искать ту форму голосования, которая была бы самая честная и прямая.

Глава региона пояснил, почему в этом году в проект «Комфортная городская среда» не попали Мурино и Кудрово:

– Там не приняты правила благоустройства, и некоторые застройщики не передали землю на баланс муниципалитетов, хотя дома уже сдали. Но мы готовы пойти на встречу общественности и помочь получить дополнительные средства на благоустройство, – отметил губернатор. Он пообещал жителям развивающихся территорий, что правительство постарается выделить на их развитие 120 млн рублей.

Как пояснил новый глава регионального комитета ЖКХ Александр Тимков, в ближайшие пять лет более 500 общественных пространств будут включены в программу благоустройства.