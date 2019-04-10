Юные журналисты сыграли в «четвертую власть»

В Детском оздоровительном лагере «Пионер» на Лемболовском озере в рамках Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в школе» состоялась большая деловая игра «Четвертая власть». За пять дней будущим журналистам предстояло подготовить печатное издание, фоторепортаж, видеосюжет и новостную ленту.

Мастер-классы, конференции, квесты, интеллектуальные игры – жизнь в лагере была расписана по минутам. Работали ребята без помощи наставников, им самим приходилось распределять роли в агентствах, писать, редактировать, монтировать и верстать, причем в строгих сроках.

Председателем жюри в этом году стал заведующий кафедрой телевидения СПбГИКиТ, член секретариата Союза журналистов Санкт-Петербурга Андрей Радин.

Представители Всеволожского района, ученики Школы № 6 Тимофей Горкин, Александр Гочияев, Григорий и Кирилл Тучковы стали лауреатами в нескольких номинациях: «Видеосюжет», «Фоторепортаж» и «Печатное издание».