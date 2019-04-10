Во Всеволожске ограничат движение 26 апреля

Временное прекращение движения автотранспортных средств по участку автомобильной дороги города Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни) будет введено 26 апреля с 12.00 до 16.00.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, ограничение движения связано с подготовкой и проведением районного мероприятия – памятной акции «Помни Чернобыль!», посвященной 33-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.