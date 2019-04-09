Участники клуба «Энергия жизни» готовы к труду и обороне

Во Всеволожском центре культуры и досуга 8 апреля состоялась торжественная церемония награждения знаками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

На этот раз награждали членов оздоровительного клуба «Энергия жизни». Вот уже восемь лет этот клуб работает при Всеволожском ЦКД. Руководит им Татьяна Зайцева:

– Когда я открыла свой клуб, пришло 15 человек, сейчас здесь – две группы, каждая по 28 человек. Есть и еще желающие записаться в клуб, да им порой не хватает места. В общем, у пожилых людей в нашем районе есть большое стремление к здоровому образу жизни.

В тот день были награждены: золотым знаком – восемь человек самой взрослой, 11-й, ступени; девять человек 10-й ступени и один мужчина 9-й ступени (это возраст 50–59 лет). После этого были вручены серебряные знаки ГТО: три знака 10-й ступени и два знака 9-й ступени. И один бронзовый знак 9-й ступени.

– Всеволожский район лидирует по количеству людей пожилого возраста, которые получили знак ГТО, – сообщила директор Всеволожского центра тестирования ГТО Юлия Кургузкина. – Ни в одном районе Ленинградской области больше нет такого количества знаков ГТО 11-й и 10-й ступени.

Напомним, знак 11-й ступени получают мужчины и женщины старше 70 лет. Знак 10-й ступени – мужчины и женщины от 60 до 69 лет.

Людмила ОДНОБОКОВА

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