Леди Всеволожского района приняли участие в фестивале женского спорта

VI Областной фестиваль женского спорта «Леди совершенство» проходил с 5 по 7 апреля в Выборге. В этом году в фестивале участвовало 13 команд из разных районов Ленинградской области.

В программу соревнований входили: комбинированная эстафета, волейбол, дартс, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, интеллектуальный конкурс-викторина, а также четыре теста из комплекса ГТО: девушкам надо было продемонстрировать пресс, то есть отжаться в положении лежа на спине и на животе, показать прыжок в длину с места и наклоны вниз.

Команда Всеволожского района «ЗОЖ» состояла из 10 человек. В нашей команде собрались леди из Кузьмоловского поселения, из поселка имени Морозова и из Всеволожска. Среди них были и преподаватели средней школы, и представители администрации, и даже служащая банка.

С большим отрывом от соперниц они завоевали первое место в конкурсе «Визитная карточка». Старший специалист отдела физкультуры и спорта всеволожской администрации Елена Чиженко сочинила песню, посвященную Году здорового образа жизни в Ленинградской области. Эту песню спели тренер Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Гертруда Желтоножко и директор Детской школы искусств поселка имени Морозова Элеонора Зуева. А остальные участницы команды в это время танцевали и крутили обручи на талии, на ногах и на шее. За яркое выступление нашей команде подарили специальный кубок.

В этом году команда впервые завоевала первое место в соревнованиях по дартсу. В первый раз команда заняла второе место в комбинированной эстафете.

Людмила ОДНОБОКОВА